Accueil des nouveaux lunevillois Place Léopold Lunéville
vendredi 2 octobre 2026 · Place Léopold · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Accueil des nouveaux lunevillois
Place Léopold Centre Ville et Salon des Halles Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 17:30:00
fin : 2026-10-02 21:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Organisé par la Ville. Sur inscription, les nouveaux habitants pourront visiter dans un premier temps, à partir de 17h30, les principaux équipements culturels et de loisirs de la cité cavalière cinéma, école de musique, théâtre, centre aqualudique, médiathèque.
Puis un temps d’échanges sera proposé au Salon des Halles à 19h30 avec les élus et les partenaires de la Ville (Maison du Tourisme, CCTLB, CCAS, Château…). La soirée se terminera par un cocktail dinatoire, offert par la Ville.
Inscription et tous renseignements 03 83 76 23 75 / animation@mairie-luneville.frTout public
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Place Léopold Centre Ville et Salon des Halles Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 75 animation@mairie-luneville.fr
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English :
Organized by the City. Upon registration, new residents will first have the opportunity, starting at 5:30 p.m., to visit the main cultural and recreational facilities in the “City of Horsemen”: movie theater, music school, theater, water park, and media library.
Then, at 7:30 p.m. at the Salon des Halles, there will be an opportunity to meet and talk with City officials and partners (Tourist Office, CCTLB, CCAS, Château, etc.). The evening will conclude with a cocktail reception, hosted by the City.
Registration and further information: 03 83 76 23 75 / animation@mairie-luneville.fr
L’événement Accueil des nouveaux lunevillois Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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