Accueil des tout-petits à la médiathèque rue du 19 Mars 1962 Plouénan
Accueil des tout-petits à la médiathèque rue du 19 Mars 1962 Plouénan mercredi 10 septembre 2025.
Accueil des tout-petits à la médiathèque
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 09:30:00
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-09-10 2025-09-13
Les tout-petits sont les bienvenus à la médiathèque pour écouter des histoires, découvrir une sélection de livres colorés, des comptines et quelques instruments musicaux. Sur inscription. .
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Accueil des tout-petits à la médiathèque Plouénan a été mis à jour le 2025-08-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX