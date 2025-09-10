Accueil des tout-petits à la médiathèque rue du 19 Mars 1962 Plouénan

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Début : 2025-09-10 09:30:00

fin : 2025-09-10

2025-09-10 2025-09-13

Les tout-petits sont les bienvenus à la médiathèque pour écouter des histoires, découvrir une sélection de livres colorés, des comptines et quelques instruments musicaux. Sur inscription. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

