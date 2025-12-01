Accueil du Père Noël Place de l’Eglise Lamoura
Accueil du Père Noël Place de l’Eglise Lamoura dimanche 14 décembre 2025.
Place de l'Eglise 1 Rue de l'Église Lamoura Jura
Gratuit
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Accueil du Père Noël sur la place de l’Eglise de Lamoura.
Au programme Père Noël, distribution de papillottes, crêpes, vin chaud,…et une tombola ! .
Place de l'Eglise 1 Rue de l'Église Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté les.flocons39@gmail.com
L’événement Accueil du Père Noël Lamoura a été mis à jour le 2025-11-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses