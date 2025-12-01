Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Accueil du Père Noël Place de l’Eglise Lamoura dimanche 14 décembre 2025.

Place de l’Eglise 1 Rue de l’Église Lamoura Jura

Gratuit
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Accueil du Père Noël sur la place de l’Eglise de Lamoura.
Au programme Père Noël, distribution de papillottes, crêpes, vin chaud,…et une tombola !   .

Place de l’Eglise 1 Rue de l’Église Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté   les.flocons39@gmail.com

