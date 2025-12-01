Accueil du Père Noël Place de l’Eglise Lamoura

Accueil du Père Noël

Place de l’Eglise 1 Rue de l’Église Lamoura Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Accueil du Père Noël sur la place de l’Eglise de Lamoura.

Au programme Père Noël, distribution de papillottes, crêpes, vin chaud,…et une tombola ! .

Place de l’Eglise 1 Rue de l’Église Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté les.flocons39@gmail.com

English : Accueil du Père Noël

German : Accueil du Père Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Accueil du Père Noël Lamoura a été mis à jour le 2025-11-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses