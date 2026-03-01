Accueil du Printemps à la Tour Morillon Saint-Amand-Montrond
Accueil du Printemps à la Tour Morillon Saint-Amand-Montrond vendredi 27 mars 2026.
Accueil du Printemps à la Tour Morillon
11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 14:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Ouverture exceptionnelle du Salon de Thé pour fêter le Printemps
Poésies printanières et présentation sur les abeilles par l’association apicole Saint-Amandoise .
11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 74 80 tourmorillon@gmail.com
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English :
Exceptional opening of the Salon de Thé to celebrate Spring
L’événement Accueil du Printemps à la Tour Morillon Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-21 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE