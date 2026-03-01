Accueil du Printemps à la Tour Morillon

11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Ouverture exceptionnelle du Salon de Thé pour fêter le Printemps

Poésies printanières et présentation sur les abeilles par l’association apicole Saint-Amandoise .

11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 74 80 tourmorillon@gmail.com

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English :

Exceptional opening of the Salon de Thé to celebrate Spring

L’événement Accueil du Printemps à la Tour Morillon Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-21 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE