Accueil du Service Patrimoine et Archives et exposition des statues de l’ancienne chapelle de l’Hôpital Bodélio. Chapelle Saint-Christophe Lorient samedi 20 septembre 2025.

RDV place de la Chapelle Saint-Christophe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’accueil du Service Patrimoine et Archives de Lorient se délocalise dans un lieu exceptionnel, la chapelle Saint-Christophe.

Un agent du service Patrimoine et Archives vous y accueillera. Vous pourrez y retrouver le programme des Journées Européennes du Patrimoine, et découvrir les statues de l’ancienne chapelle de l’Hôpital Bodelio.

Le Groupement Hospitalier de Bretagne Sud a fait don d’un important ensemble de statues en bois du XIXe siècle à la Ville de Lorient, provenant de la première chapelle de l’Hôtel-Dieu. Pour les JEP 2025, elles vous sont présentées dans l’écrin de la chapelle Saint-Christophe, l’un des plus anciens édifices de Lorient construit au XVe siècle.

Chapelle Saint-Christophe Puits Fleuri, 56100 Lorient, France Lorient 56100 Morbihan Bretagne Chapelle avec chevet à trois pans comprenant un seul bras de croix vers le nord, qui a été allongé au XIXe siècle et transformé en collatéral. Au nord, un soubassement ancien indique la place d’un transept ou d’une sacristie. Le pignon ouest présente une particularité curieuse avec un renforcement de mur reposant sur deux colonnes engagées et un double arc.

