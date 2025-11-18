Accueil d’une classe de BAC STL Arkema Feuchy Saint-Laurent-Blangy

Accueil d’une classe de BAC STL Arkema Feuchy Saint-Laurent-Blangy mardi 18 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:30:00 – 2025-11-18T16:30:00

Fin : 2025-11-18T13:30:00 – 2025-11-18T16:30:00

La matinée débutera par un mot de bienvenue dans notre salle de conférence. Un membre du service RH présentera l’histoire de l’entreprise, ses domaines d’activité, ses valeurs, ses clients et ses projets en cours. Cette introduction permettra aux élèves de comprendre le rôle de notre structure dans le tissu industriel ou scientifique local et international.

Nous poursuivrons par une visite guidée de notre laboratoire. Les élèves seront répartis en petits groupes pour faciliter l’échange et la sécurité. Ils découvriront les équipements, les protocoles utilisés, les projets en cours, et pourront observer des manipulations ou des démonstrations réalisées par nos techniciens.

Plusieurs collaborateurs viendront présenter leur parcours, leur quotidien et les compétences requises pour exercer leur métier. L’accent sera mis sur les métiers en lien avec les spécialités STL : technicien de laboratoire, ingénieur qualité, responsable R&D, opérateur de production, etc.

Arkema Feuchy Avenue de l'Hermitage Saint-Laurent-Blangy 62223 pas-de-calais hauts-de-France pauline.grandiau@arkema.com

Accueil d’une classe de BAC STL sur notre site de Feuchy