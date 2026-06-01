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ACCUEIL ENFANT & PARENTS Belbèze-en-Comminges

ACCUEIL ENFANT & PARENTS Belbèze-en-Comminges vendredi 26 juin 2026.

Ville : 31260 Belbèze-en-Comminges

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 20 20 20

Belbèze-en-Comminges

ACCUEIL ENFANT & PARENTS

Belbèze-en-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:30:00
fin : 2026-06-26 18:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Toutes actions sont gratuites mais pour le rester votre adhésion est précieuse
Accompagnement à la parentalité avec l’association Le Vaste Monde qui vous propose différents ateliers.
Atelier bébé, famille, café des parents, guidance parentale, groupe Barkley, relais parental, permanence individuelle, intervention d’animation et bien plus ! 20  .

Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie   levastemonde@outlook.com

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English :

All activities are free, but to keep them that way, your membership is invaluable

L’événement ACCUEIL ENFANT & PARENTS Belbèze-en-Comminges a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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