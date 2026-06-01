ACCUEIL ENFANT & PARENTS Belbèze-en-Comminges
ACCUEIL ENFANT & PARENTS Belbèze-en-Comminges vendredi 26 juin 2026.
Belbèze-en-Comminges
ACCUEIL ENFANT & PARENTS
Belbèze-en-Comminges Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:30:00
fin : 2026-06-26 18:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Toutes actions sont gratuites mais pour le rester votre adhésion est précieuse
Accompagnement à la parentalité avec l’association Le Vaste Monde qui vous propose différents ateliers.
Atelier bébé, famille, café des parents, guidance parentale, groupe Barkley, relais parental, permanence individuelle, intervention d’animation et bien plus ! 20 .
Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
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English :
All activities are free, but to keep them that way, your membership is invaluable
L’événement ACCUEIL ENFANT & PARENTS Belbèze-en-Comminges a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE