Belbèze-en-Comminges

ACCUEIL ENFANT & PARENTS

Belbèze-en-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 15:30:00

fin : 2026-06-26 18:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Toutes actions sont gratuites mais pour le rester votre adhésion est précieuse

Accompagnement à la parentalité avec l’association Le Vaste Monde qui vous propose différents ateliers.

Atelier bébé, famille, café des parents, guidance parentale, groupe Barkley, relais parental, permanence individuelle, intervention d’animation et bien plus ! 20 .

Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com

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English :

All activities are free, but to keep them that way, your membership is invaluable

L’événement ACCUEIL ENFANT & PARENTS Belbèze-en-Comminges a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE