Accueil et compréhension des émotions de l’enfant avec Valérie Debayle Morcenx-la-Nouvelle

Accueil et compréhension des émotions de l’enfant avec Valérie Debayle Morcenx-la-Nouvelle samedi 18 octobre 2025.

Accueil et compréhension des émotions de l’enfant avec Valérie Debayle

5 domaine de moré Morcenx-la-Nouvelle Landes

Participez à l’animation accueil et compréhension des émotions de l’enfant avec Valérie Debayle

Parce qu’accompagner un enfant, c’est aussi grandir avec lui partageons nos ressources pour un climat familial apaisé

Si besoin le CLEM peut garder vos enfants. Merci de le signaler lors de l’inscription.

Inscription Orane le Pallec 06 41 43 87 16

clemdirection.asso@gmail.Com .

5 domaine de moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16

English : Accueil et compréhension des émotions de l’enfant avec Valérie Debayle

Join Valérie Debayle in welcoming and understanding children’s emotions

If necessary, CLEM can look after your children (please let us know when you register)

Registration: Orane le Pallec 06 41 43 87 16

clemdirection.asso@gmail.Com

German : Accueil et compréhension des émotions de l’enfant avec Valérie Debayle

Nehmen Sie an der Animation Empfang und Verständnis der Emotionen des Kindes mit Valérie Debayle teil

Bei Bedarf kann CLEM Ihre Kinder betreuen (bitte bei der Anmeldung angeben)

Anmeldung: Orane le Pallec: 06 41 43 87 16

clemdirection.asso@gmail.Com

Italiano :

Unisciti a Valérie Debayle nell’accogliere e comprendere le emozioni dei bambini

Se necessario, il CLEM può occuparsi dei vostri bambini (comunicatelo al momento dell’iscrizione)

Iscrizione: Orane le Pallec: 06 41 43 87 16

clemdirection.asso@gmail.Com

Espanol : Accueil et compréhension des émotions de l’enfant avec Valérie Debayle

Únete a Valérie Debayle para acoger y comprender las emociones de los niños

Si es necesario, CLEM puede ocuparse de tus hijos (háznoslo saber al inscribirte)

Inscripción: Orane le Pallec: 06 41 43 87 16

clemdirection.asso@gmail.Com

