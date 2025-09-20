Accueil et échanges avec des sœurs carmélites Couvent des Carmélites ou du Carmel Pontoise

Accueil et échanges avec des sœurs carmélites Couvent des Carmélites ou du Carmel Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Accueil et échanges avec des sœurs carmélites 20 et 21 septembre Couvent des Carmélites ou du Carmel Val-D’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:45:00 – 2025-09-21T16:15:00

Fondé en 1605 par Madame Acarie, il est le plus ancien Carmel encore en activité.

Rencontrez et échangez avec des soeurs carmélites, qui vous accueilleront dans le Grand parloir du haut et vous présenteront la vie quotidienne au Carmel.

Samedi – 15h30 à 16h

Dimanche – 15h à 15h30 et 15h45 à 16h15

Couvent des Carmélites ou du Carmel 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-D’Oise Île-de-France Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

Fondé en 1605 par Madame Acarie, il est le plus ancien Carmel encore en activité. Vous pourrez visiter la chapelle et découvrir le lit de la Viosne.

Lhomel