Accueil et formation bénévoles La Petite Cure (café associatif) Nantes lundi 26 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-26 19:00 –
Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Senior
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie du café associatif mais ne savez pas trop comment faire ? Venez assister à notre temps d’accueil et de formation pour tout comprendre sur le fonctionnement de notre café et apprendre à tenir une permanence.
La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300
