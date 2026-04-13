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Accueil et formation bénévoles La Petite Cure (café associatif) Nantes

Accueil et formation bénévoles La Petite Cure (café associatif) Nantes

Accueil et formation bénévoles La Petite Cure (café associatif) Nantes lundi 13 avril 2026.

Lieu : La Petite Cure (café associatif)

Adresse : 8 boulevard du manoir Saint-Lô 44300

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-13 18:30 –
Gratuit : oui  Adulte, Etudiant, Senior 

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie du café associatif mais ne savez pas trop comment faire ? Venez assister à notre temps d’accueil et de formation pour tout comprendre sur le fonctionnement de notre café et apprendre à tenir une permanence.

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300


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