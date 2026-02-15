Accueil Jeunes mars avril Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais
Accueil Jeunes mars avril Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais vendredi 27 février 2026.
Accueil Jeunes mars avril Atleb
ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-27
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-02-27
Une série d’activités proposées par l’Atleb dès 14 ans pour mars et avril. Voir le programme en pièce jointe.
.
ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 atlebalsh@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Accueil Jeunes mars avril Atleb
A series of activities offered by Atleb for ages 14 and up in March and April. See the programme attached.
L’événement Accueil Jeunes mars avril Atleb Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme du Sud Charente