Accueil jeunes Saint-Rémy

Accueil jeunes Saint-Rémy jeudi 24 juillet 2025.

Accueil jeunes

10 place de la mairie Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 10:00:00

fin : 2025-07-24 12:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Accueil jeunes: jeux vidéos, de société et sportifs

Activités libres

Accueil jeunes: jeux vidéos, de société et sportifs

Activités libres .

10 place de la mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 evr-laforge@stremy.fr

English : Accueil jeunes

Staged reading by Les Voix des Livres :

FRAGMENTS OF EXILE

They left everything behind, most often fleeing conflict, discovering the strange taste and surprise of the unknown. All have obtained refugee status, entered literature, translated or adopted the French language.

Selected pieces, a mosaic of words, particular forms…10 talented authors.

Directed by Patrice Bougy, Michèle Kail, Catherine Perret, Michelle Pineau and Jean Quinette.

Musical pages selected by Marianne Faure.

Participation by hat.

German : Accueil jeunes

Theatralische Lesung von Les Voix des Livres :

FRAGMENTE AUS DEM EXIL

Sie sind aufgebrochen und haben alles hinter sich gelassen, sind meist vor Konflikten geflohen und haben den seltsamen Geschmack und die Überraschung des Unbekannten entdeckt. Alle haben den Flüchtlingsstatus erhalten, sind in die Literatur eingegangen, wurden übersetzt oder haben die französische Sprache angenommen.

Ausgewählte Stücke, Wortmosaik, besondere Formen…10 talentierte Autoren.

Gesprochen von Patrice Bougy, Michèle Kail, Catherine Perret, Michelle Pineau und Jean Quinette.

Musikalische Seiten ausgewählt von Marianne Faure.

Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Centro giovanile: video, giochi da tavolo e sportivi

Attività gratuite

Espanol :

Centro juvenil: juegos de vídeo, de mesa y deportivos

Actividades gratuitas

L’événement Accueil jeunes Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Suisse Normande