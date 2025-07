Accueil jeunes Saint-Rémy

Accueil jeunes Saint-Rémy mercredi 30 juillet 2025.

Accueil jeunes

10 place de la mairie Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 10:00:00

fin : 2025-07-30 12:00:00

Date(s) :

2025-07-30

Accueil jeunes: jeux vidéo, de société et sportifs

Activités libres

10 place de la mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75

Italiano :

Centro giovanile: video, giochi da tavolo e sportivi

Attività gratuite

Espanol :

Centro juvenil: juegos de vídeo, de mesa y deportivos

Actividades gratuitas

