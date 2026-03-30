Accueil Jeunes Vacances de Printemps 2026 ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais

Accueil Jeunes Vacances de Printemps 2026

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-07

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-07

Une série d’activités organisées par l’Amicale du temps libre en Blanzacais, pour les adolescents pendant les vacances de printemps.

Voir le programme en pièce jointe.

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ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 socioanim@atleb.fr

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English : Accueil Jeunes Vacances de Printemps 2026

A series of activities organised by the Amicale du temps libre en Blanzacais for teenagers during the spring half-term holidays.

See the attached programme.

L’événement Accueil Jeunes Vacances de Printemps 2026 Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme du Sud Charente