Accueil Jeunes Vacances de Printemps 2026 ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais
Accueil Jeunes Vacances de Printemps 2026 ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais mardi 7 avril 2026.
Accueil Jeunes Vacances de Printemps 2026
ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-07
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-07
Une série d’activités organisées par l’Amicale du temps libre en Blanzacais, pour les adolescents pendant les vacances de printemps.
Voir le programme en pièce jointe.
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ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 socioanim@atleb.fr
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English : Accueil Jeunes Vacances de Printemps 2026
A series of activities organised by the Amicale du temps libre en Blanzacais for teenagers during the spring half-term holidays.
See the attached programme.
L’événement Accueil Jeunes Vacances de Printemps 2026 Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme du Sud Charente
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