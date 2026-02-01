Accueil Jeunes vacances d’hiver Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais
ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Début : Samedi 2026-02-09
fin : 2026-02-20
2026-02-09
Une série d’activités proposées par l’Atleb dès 14 ans pour les vacances d’hivers. Voir le programme en pièce jointe.
ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 atlebalsh@orange.fr
English : Accueil Jeunes vacances d’hiver Atleb
A series of activities offered by Atleb for ages 14 and up during the winter holidays. See the programme attached.
