Accueil Jeunes vacances d’hiver Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais

Accueil Jeunes vacances d’hiver Atleb

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-09

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-09

Une série d’activités proposées par l’Atleb dès 14 ans pour les vacances d’hivers. Voir le programme en pièce jointe.

.

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 atlebalsh@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Accueil Jeunes vacances d’hiver Atleb

A series of activities offered by Atleb for ages 14 and up during the winter holidays. See the programme attached.

L’événement Accueil Jeunes vacances d’hiver Atleb Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme du Sud Charente