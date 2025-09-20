ACCUEIL NOUVEAUX FUVELAINS Fuveau

ACCUEIL NOUVEAUX FUVELAINS Fuveau samedi 20 septembre 2025.

ACCUEIL NOUVEAUX FUVELAINS

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 10h. Cour de l’Hôtel de Ville Fuveau Bouches-du-Rhône

Vous vous êtes installés sur notre belle commune en 2025. La municipalité souhaite vous convier à l’accueil des nouveaux fuvelains qui aura lieu le samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous à 10h dans la Cour de l’Hôtel de Ville.

Au programme découvrez le patrimoine culturel de Fuveau, suivi d’un apéritif et du verre de l’amitié au Parc Saint-Michel. .

Cour de l’Hôtel de Ville Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 00

English :

You’ve moved to our beautiful commune in 2025. The municipality would like to invite you to a reception for new fuvelains on Saturday, September 20, 2025.

Meet at 10 a.m. in the Cour de l’Hôtel de Ville.

German :

Sie haben sich im Jahr 2025 in unserer schönen Gemeinde niedergelassen. Die Gemeinde möchte Sie zum Empfang der neuen Fuvelains einladen, der am Samstag, den 20. September 2025 stattfinden wird.

Treffpunkt ist um 10 Uhr im Hof des Rathauses.

Italiano :

Vi siete trasferiti nel nostro bellissimo comune nel 2025. Il Comune desidera invitarvi al ricevimento dei nuovi residenti di Fuvel sabato 20 settembre 2025.

Appuntamento alle ore 10 presso la Cour de l’Hôtel de Ville.

Espanol :

Te has mudado a nuestro hermoso municipio en 2025. El ayuntamiento le invita a la recepción de los nuevos habitantes de Fuvel el sábado 20 de septiembre de 2025.

Cita a las 10h en el Cour de l’Hôtel de Ville.

