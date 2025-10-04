Accueil Paysan en fête à la Ferme Bio Soleil Ferme Bio Soleil Aureille

Accueil Paysan en fête à la Ferme Bio Soleil Ferme Bio Soleil Aureille samedi 4 octobre 2025.

Accueil Paysan en fête à la Ferme Bio Soleil

Samedi 4 octobre 2025 de 10h à 22h.

14h30 Balade à la découverte des milieux naturels sur réservation uniquement au 07 70 03 80 18



16h30 Balade contée sur réservation uniquement au 06 18 76 19 28.

Sous réserve de conditions météo favorables. Ferme Bio Soleil 2198 route des Fiolles Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Le réseau Accueil Paysan Région Sud fête ses 25 ans à la ferme Bio Soleil à Aureille le samedi 4 octobre, de 10h à 22h !Familles

Le réseau Accueil Paysan a pour but de construire, défendre et promouvoir une agriculture paysanne et un monde rural diversifié, solidaire, écologique et vivant.

Depuis plus de 30 ans, nos adhérent∙es ouvrent leur lieu de vie et vous accueillent pour un séjour, un repas, une animation ou une dégustation de produits, afin de faire découvrir leur métier, leur culture et leur territoire.



La Municipalité d’Aureille est solidaire du mouvement « Accueil Paysan » qui prône depuis sa création en 1987 des valeurs d’accueil, de solidarité, de partage et de respect de l’humain et de la nature.

Ce samedi 4 octobre, « Accueil Paysan Région Sud » fête ses 25 ans à la ferme Bio Soleil, chez Caroline et Jean-Yves Francart.

Bio Soleil est une ferme maraîchère biologique au cœur du Parc Naturel Régional des Alpilles, qui propose également un gîte labellisé Accueil Paysan, Valeurs Parc et Refuge LPO.



Au programme



10h Accueil du public et présentation du réseau

10h30 Visite guidée de la ferme avec Jean-Yves

11h Lecture du conte « Le secret de Maître Cornille » d’Alphonse Daudet avec Georges

12h Apéritif offert en musique

12h30 Repas fermier (réservation obligatoire avant le 01 octobre)

14h Sieste et lecture du conte « La mule du Pape » d’Alphonse Daudet avec Georges

14h30 Balade à la découverte des milieux naturels autour de la ferme avec Maria Bertilsson de Rythm’Alpilles

Prévoir, si possible, des jumelles / Limitée à 20 personnes, iInscription obligatoire par téléphone

15h Visite guidée de la ferme avec Jean-Yves

16h30 Balade contée autour de la faune emblématique des Alpilles avec l’association Les 4 saisons du Vieux Moulin, inscription obligatoire par téléphone

18h Jeu et quiz sur les métiers des adhérents Accueil Paysan

19h Dîner champêtre soupes, tartes salées et crêpes à acheter sur place

20h30 Concert avec la fanfare Mudanza qui joue des trucs pas connus qui groovent grave ! Un grand écart cuivresque réjouissant, switchant du funk à la tarentelle, du rock à l’électro. Qui résiste vraiment au virus Mudanza ?



Et tout au long de la journée…

Venez à la rencontre des adhérents pour échanger et mieux connaître notre réseau d’accueil et de production en agriculture paysanne dans la Région Sud

* Marché paysan avec les producteurs adhérents au réseau miel, fromages, olives, petit épeautre, huile d’olive, légumes, pain, confitures, safran, chanvre de Lure, plantes aromatiques, lavande et lavandin…

* Ateliers créatifs vannerie, décoration de galets de la Crau, atelier d’arts plastiques « graines et cartons »

* Buvette: vente de la bière locale La détendue, jus de fruits, limonade au miel… .

Ferme Bio Soleil 2198 route des Fiolles Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 70 03 80 18

English :

The ‘Accueil Paysan Région Sud’ network is celebrating its 25th anniversary at the Bio Soleil Farm in Aureille on Saturday 4 October, from 10am to 10pm!

German :

Das Netzwerk „Accueil Paysan Région Sud“ feiert am Samstag, den 4. Oktober, von 10 bis 22 Uhr sein 25-jähriges Bestehen auf Bio Soleil-Bauernhof in Aureille!

Italiano :

La rete Accueil Paysan Région Sud festeggia il suo 25° anniversario presso l’azienda agricola Bio Soleil di Aureille sabato 4 ottobre, dalle 10 alle 22!

Espanol :

La red Accueil Paysan Région Sud celebra su 25 aniversario en la granja Bio Soleil de Aureille el sábado 4 de octubre, de 10.00 a 22.00 horas

L’événement Accueil Paysan en fête à la Ferme Bio Soleil Aureille a été mis à jour le 2025-09-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles