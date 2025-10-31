Accueil posté naturaliste Arès

Accueil posté naturaliste

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

14h/17h

ACCUEIL POSTÉ NATURALISTE

Dans le cadre des rendez-vous bernaches, venez retrouver le guide et découvrir les espèces migratoires,

notamment les oiseaux bernaches sur le site des prés salés.

Tout public Gratuit.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu port ostréicole d’Arès. .

port ostreicole ares Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

