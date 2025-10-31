Accueil posté naturaliste Arès
Accueil posté naturaliste Arès mercredi 17 décembre 2025.
Accueil posté naturaliste
port ostreicole ares Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
14h/17h
ACCUEIL POSTÉ NATURALISTE
Dans le cadre des rendez-vous bernaches, venez retrouver le guide et découvrir les espèces migratoires,
notamment les oiseaux bernaches sur le site des prés salés.
Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu port ostréicole d’Arès. .
port ostreicole ares Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
English : Accueil posté naturaliste
German : Accueil posté naturaliste
Italiano :
Espanol : Accueil posté naturaliste
L’événement Accueil posté naturaliste Arès a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme d’Arès