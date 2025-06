Accueil Résidences d’artistes CENTRE SOCIAL Guillaumes Guillaumes 15 juillet 2025 10:30

Début : 2025-07-15T10:30:00 – 2025-07-15T12:00:00

Fin : 2025-07-25T09:00:00 – 2025-07-25T12:00:00

Durant deux semaines, Marc Chevalier accompagnera les habiatants (famille et autres) dans la création de cabanes sur un terrain dédié, à partir de matériaux naturels (cannes de Provence, brindilles, herbes) et d’éléments de récupération. Grâce à des techniques accessibles (ligatures au ruban adhésif notamment), les enfants pourront expérimenter des formes géométriques, des structures inspirées d’habitats du monde, ou simplement issues de leur imagination.

Ce projet s’inscrit également dans une démarche de recherche artistique personnelle de l’artiste, menée en lien avec un jeune public. Durant son temps de création, Marc Chevalier travaillera sur des structures géométriques évoquant des astres ou des totems – des sculptures à la fois habitables et symboliques. À un certain stade de leur développement, ces structures peuvent devenir les charpentes de cabanes, ou bien se transformer en éléments totémiques dressés à l’entrée des cabanes, transfigurant la broussaille en paysage poétique.

Les productions réalisées seront également présentées lors du Festival #Plein Air de l’association Entre Deux, à Guillaumes les 19 et 20 juillet 2025.

Inspiré par l’essai « Nos cabanes » de Marielle Macé, qui évoque la cabane comme une manière fragile et créative d’habiter le monde – et une métaphore du vivre-ensemble – ce projet artistique propose un espace de coopération, d’imaginaire et d’émancipation.

©Marc Chevalier