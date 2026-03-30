Accueil sous les arbres pour enfants Route du Sanatorium Bergesserin

Accueil sous les arbres pour enfants

Route du Sanatorium Extérieur du Sanatorium Bergesserin Saône-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 150 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-14

Accueil enfants sous les arbres 7/12 ans 3 jours

Sous les tilleuls des jardins du Sanatorium de Bergesserin

Organisé par l’association Cultures en communs.

Le programme se construit avec les jeunes en suivant leurs envies et en respectant leur rythmes.

Les espaces sont aménagés sous tentes tipis, barnum et yourte.

Les ateliers proposés par l’équipe: boulangerie, arts plastiques, bricolage, exploration de la forêt voisine, jeux collectifs, jeux de société, tente cocoone bibliothèque, déguisements, jeux de scène, construction cartonnée…

Le jeudi soir, repas avec les familles préparés par les jeunes pizzas du fournil !

Trois animatrices pour 12 jeunes.

En coopération avec l’association La Boussole, fournil itinérant .

Route du Sanatorium Extérieur du Sanatorium Bergesserin 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 27 86 35 aerium@culturesencommuns.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Accueil sous les arbres pour enfants

L’événement Accueil sous les arbres pour enfants Bergesserin a été mis à jour le 2026-03-25 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II