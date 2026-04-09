Accueillir des bénévoles en prenant soin de leur santé mentale : et si on repensait le bénévolat inclusif ? Maison du Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne du 19ème arrondissement Paris

Si le bénévolat est pensé comme un espace ouvert à toutes et tous, certaines personnes en restent largement éloignées : peur de la stigmatisation, manque d’adaptation des missions, présomption d’incompétence… Autant d’obstacles qui peuvent freiner l’accès au bénévolat pour des personnes vivant avec un trouble psychique.

À travers des échanges et des mises en situation, nous explorerons ensemble : ce qui définit le bénévolat aujourd’hui, les freins invisibles à l’engagement de certaines personnes, et les pistes concrètes pour construire des formes de bénévolat plus accessibles et inclusives.

Professionnel·les associatif·ves, coordinateur·rices de bénévoles, responsables de projets, bénévoles : venez nourrir la réflexion et repartir avec des clés pour faire du bénévolat un véritable espace d’inclusion !

Benenova Paris et le ClubHouse de Paris propose un atelier de sensibilisation à destination d’acteurs et actrices du milieu associatif, pour penser collectivement l’accueil de bénévoles, en considérant leurs besoins et leur santé mentale.

Le mercredi 15 avril 2026

de 09h00 à 12h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T12:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T09:00:00+02:00_2026-04-15T12:30:00+02:00

Maison du Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne du 19ème arrondissement 20 rue Edouard Pailleron 75019 Salle Buttes ChaumontParis

+33662472125 lena.houtin@benenova.fr



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