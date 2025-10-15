Accueillir la biodiversité dans son jardin Bourges
Préparez votre jardin pour l’hiver en fabriquant des gîtes à hérissons et insectes lors de notre atelier ! Offrez-leur un refuge chaleureux et utile.
English :
Prepare your garden for winter by making hedgehog and insect shelters in our workshop! Give them a warm and useful refuge.
German :
Bereite deinen Garten auf den Winter vor, indem du in unserem Workshop Igel- und Insektenhotels herstellst! Bieten Sie ihnen einen warmen und nützlichen Unterschlupf.
Italiano :
Preparate il vostro giardino per l’inverno realizzando casette per ricci e insetti nel nostro laboratorio! Offrite loro un rifugio caldo e utile.
Espanol :
Prepare su jardín para el invierno haciendo casitas para erizos e insectos en nuestro taller Dales un refugio cálido y útil.
