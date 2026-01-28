Accueillir le printemps au bois de Boulogne Carrefour des cascades Paris

Cette sortie sera consacrée à la redécouverte des plantes sauvages, une invitation à s’émerveiller de ces compagnons de l’humanité.

Nous insisterons sur les confusions possibles et aborderons les usages comestibles, médicinaux et utilitaires des nombreuses plantes que nous allons rencontrer.

Sortie proposée par Charlie Braesch, animateur nature & formateur en ethnobotanique.

Prévoyez de quoi prendre des notes, une herbier… et faites vôte l’adage scandinave : « il n’y a pas de mauvais temps, mais que des habits mal adaptés ».

Au plaisir de cheminer avec vous parmi les plantes !

* Paris seizième *

Sortie botanique et ludique à la découverte des plantes sauvages environnantes et de leurs nombreux usages au bois de Boulogne.

Le samedi 14 février 2026

de 09h30 à 11h30

payant

Règlement en ligne

ou en espèce sur place en début d’atelier

Tout public.

Carrefour des cascades carrefour des cascades 75016 rendez-vous à l’escalier menant à la petite ceintureParis

https://www.facebook.com/events/875900945335179 +33782273182 legoutdusauvage@gmail.com https://facebook.com/legoutdusauvage https://facebook.com/legoutdusauvage



Afficher la carte du lieu Carrefour des cascades et trouvez le meilleur itinéraire

