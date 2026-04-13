Accueillir les hirondelles, Abbaye de Bon-Repos, Bon Repos sur Blavet

Accueillir les hirondelles Mercredi 22 avril, 14h30 Abbaye de Bon-Repos Côtes-d’Armor

Sur réservation / à partir de 5 ans / Tarif : Adulte 8€ – Enfant 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Atelier en famille avec un médiateur de l’association des Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos.

Le patrimoine bâti ancien accueille une biodiversité riche. L’abbaye de Bon-Repos abrite de nombreuses espèces protégées comme l’hirondelle rustique.

Après une balade dans le monument à la recherche des hirondelles et de leur habitat, chacun réalise son propre nid.

Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet 22570 Saint-Gelven Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 24 82 20 https://www.bon-repos.com/ [{« type »: « email », « value »: « abbaye.bon-repos@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296248220 »}] Au bord du canal de Nantes à Brest, à proximité du lac de Guerlédan, l’abbaye cistercienne de Bon-Repos, fondée au XIIe siècle et remaniée au XVIIIe siècle, vous accueille pour une halte réparatrice, culturelle et historique, dans un environnement protégé. Visites, expositions, résidences d’artistes, événements… tout est réuni pour vous faire vivre une expérience inoubliable.

Atelier fabrication de nids Hirondelles Biodiversité

Association des Compagnons de l’Abbaye de Bon-Repos