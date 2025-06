Accueillir l’été, jazz sous les tilleuls au Prieuré du Breuil-Bellay ! – Cizay-la-Madeleine 20 juin 2025 07:00

Les Amis du Prieuré du Breuil-Bellay à Cizay la Madeleine (7kms au sud de Saumur) accueillent l’été en vous conviant à un grand concert de jazz sous les tilleuls et au chevet d’une magnifique chapelle du 13ème siècle ! Un moment de swing à ne pas manquer!

En pleine nature,

Au chevet d’une chapelle du 13ème siècle,

Venez accueillir l’été en toute convivialité et au son du meilleur jazz …

L’association des Amis du Prieuré du Breuil-Bellay vous convie à un concert-évènement !

SWING MACHINE, tout un programme… qui ne devrait pas vous laisser de marbre!

Car, ne vous méprenez pas: vous n’allez pas assister au concert de fin d’année de la classe de jazz de l’École de Musique de Chemillé en Anjou (ce qui ne serait déjà pas si mal!) mais, bel et bien, à la performance d’un véritable grand orchestre composé de 19 musiciens amateurs chevronnés mais aussi de professeurs de musique, toutes et tous passionnés de jazz, un orchestre dont la réputation a depuis longtemps dépassé les frontières de l’Anjou!

Qui pourrait, mieux que Bernard CALMET, son chef mais aussi l’un de ses trompettistes et le chanteur de l’ensemble, nous le présenter:

« Le big band Swing Machine de l’Ecole de Musique Chemillé-en-Anjou est né il y a 30 ans. Il aborde un répertoire varié allant du swing au be-bop en passant par la bossa nova (Count Basie, Duke Ellington, Charlie Parker, Antonio Carlos Jobim…). Ce grand orchestre de jazz allie dynamisme et bonne humeur des musiciens pour le plus grand plaisir du public qui l’ a applaudi dans différentes régions de la France ainsi qu’en… Russie, en Allemagne et en Belgique !

Un véritable moment de bonheur à partager en famille! »

Le concert se déroulera sous les frondaisons du parc du Prieuré. Il se déclinera en deux parties de 45 à 50 minutes chacune, entrecoupées d’un entracte à l’occasion duquel quelques bulles et gourmandises seront offertes au public. En cas de mauvais temps, la manifestation aura lieu dans la chapelle. Dans tous les cas, il est recommandé d’apporter une petite laine (plaid ou pull).

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 20 juin 2025

Ouverture le vendredi de 20h30 à 22h30. .

Cizay-la-Madeleine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 07 60 43 prieuredebreuilbellay@gmail.com

English :

Les Amis du Prieuré du Breuil-Bellay in Cizay la Madeleine (7kms south of Saumur) welcome summer with a grand jazz concert under the lime trees and at the bedside of a magnificent 13th-century chapel! A moment of swing not to be missed!

German :

Die Freunde des Priorats von Breuil-Bellay in Cizay la Madeleine (7 km südlich von Saumur) begrüßen den Sommer und laden Sie zu einem großen Jazzkonzert unter den Linden und am Kopfende einer wunderschönen Kapelle aus dem 13 Ein Swing-Moment, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Gli Amici del Prieuré du Breuil-Bellay di Cizay la Madeleine (7 km a sud di Saumur) danno il benvenuto all’estate invitandovi a un grande concerto jazz sotto i tigli e al fianco di una magnifica cappella del XIII secolo! Un momento di swing da non perdere!

Espanol :

Los Amigos del Prieuré du Breuil-Bellay de Cizay la Madeleine (7 km al sur de Saumur) dan la bienvenida al verano invitándole a un gran concierto de jazz bajo los tilos y junto a una magnífica capilla del siglo XIII ¡Un momento de swing que no debe perderse!

