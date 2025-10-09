Accumulation of Horizons quinzekis Paris

Accumulation of Horizons quinzekis Paris jeudi 9 octobre 2025.

Maya Gelfman et Christophe Souques présenteront leur exposition en duo «Accumulation of Horizons»,

présentés par @lesatelierslalande

du 9 au 25 octobre à quinzekis

Dans cette exposition à deux voix, les œuvres de Maya Gelfman et Christophe Souques tissent un paysage sensoriel, une carte et un portail vers des états de conscience élargis.

Leurs langages plastiques, l’un gestuel, l’autre méditatif explorent la zone liminale entre le visible et l’invisible, entre le mouvement et la suspension. Les toiles de Gelfman sont des cartographies émotionnelles et physiques, nourries de souffle, de lumière et de terrain. Peintes in situ à Montolieu, elles capturent des strates de gestes et de mémoire. Les œuvres de Souques, à l’inverse, procèdent par retrait : surfaces mates, formes géométriques, pigments, cendres et reliefs sculpturaux évoquent une présence silencieuse. Ensemble, leurs pratiques interrogent la notion de paysage intérieur, et proposent une poétique de la perception.

Cette exposition marque également la naissance d’un mouvement que les artistes nomment “Liminalisme”, un art de la traversée, de l’offrande, et de la connexion à ce qui nous

échappe.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 18h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

quinzekis 15bis rue Polonceau 75018 Paris

+33633836336 ale.lalande@gmail.com