Acervo online: Fundo Emílio Marcondes Ribas, Museu de Saúde Pública Emílio Ribas – Instituto Butantan, São Paulo

Acervo online: Fundo Emílio Marcondes Ribas Lundi 22 juin, 08h00 Museu de Saúde Pública Emílio Ribas – Instituto Butantan

Acesso livre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T13:00:00+02:00 – 2026-06-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-22T13:00:00+02:00 – 2026-06-22T22:00:00+02:00

A documentação do fundo Emílio Marcondes Ribas passa a ficar disponível integralmente no repositório histórico dos acervos do Instituto Butantan. Emílio Ribas foi diretor do Serviço Sanitário de São Paulo e responsável pela estruturação das principais políticas e instituições de saúde no início do século XX. A iniciativa é fruto do processamento técnico do acervo que incluiu a catalogação, preservação e digitalização dos documentos.

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Disponibilização dos itens documentais do acervo em repositório digital Arquivos Emílio Ribas