ACF Color Run Nantes, Château du Tertre, Nantes

ACF Color Run Nantes Dimanche 7 juin, 10h00 Château du Tertre Loire-Atlantique

5 € – 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

ACF Color’Run Nantes – Courir pour un monde sans faim

Le dimanche 7 juin 2026, rejoins-nous au Château du Tertre pour une matinée haute en couleurs et en solidarité !

Dès 10h, enfile tes baskets et prépare toi à repartir couvert de poudres colorées… et d’énergie.

Sur un parcours de 5 km (ou 10 km pour les plus motivés), marcheurs et coureurs s’élancent ensemble pour une cause qui compte : la lutte contre la faim dans le monde, aux côtés de l’ONG Action contre la Faim.

Au programme :

– Un échauffement et des étirements collectifs

– Un lancer de poudre au départ et un grand lancé final

– Un stand associatif pour s’informer et s’engager

– Un foodtruck et des animations pour prolonger la fête à l’arrivée

Mais cette course, c’est bien plus qu’un moment de fun. C’est une façon concrète de sensibiliser à la malnutrition, de soutenir les actions d’Action contre la Faim sur le terrain, et de montrer que la communauté étudiante peut faire bouger les choses. Chaque foulée, chaque don, chaque bénévole compte.

Départs échelonnés à partir de 10h40.

Viens seul/seule, en groupe, en équipe : l’important, c’est de courir pour quelque chose qui en vaut la peine.

Château du Tertre Allée du Château du Tertre, Nantes, 44300 Nantes 44311 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « acfcolorrunnantes@gmail.com »}]

Le 7 juin 2026, course ou marche (5 ou 10 km) au Château du Tertre Une matinée fun, colorée et solidaire pour soutenir Action contre la Faim course color run

ACF Color Run Nantes