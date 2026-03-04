ACF – Séminaire des échanges avec Yves Vanderveken, Station Ausone, Bordeaux

ACF – Séminaire des échanges avec Yves Vanderveken Samedi 28 mars, 15h00 Station Ausone Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Rencontre en partenariat avec l’ACF.

« L’enfant »

L’enfant est un enjeu pour les discours : éducatif, familial, médical, diagnostic, droit et politique. Aujourd’hui, de l’enfant-roi au No kids, en passant par le neuro-développement, jusqu’aux identités sexuées.

C’est la psychanalyse qui a mis l’infantile au centre de la vie de chacun et de la civilisation. On croit savoir ce qu’elle a à en dire. Rien n’est moins sûr.

Yves Vanderveken est un psychanalyste, membre de l’AMP (Association mondiale de psychanalyse), de l’ECF (École de la Cause freudienne) et de la NLS (New Lacanian School).

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/@LibrairieMollatBordeaux

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « librairie mollat », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_lXJlk3tarJVN2o3ziFPjC56Ucf9g7E2yJuHEGcFK3It1Y=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UChlgQPMcuuhz4WchHqMIxBQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@LibrairieMollatBordeaux »}]

Venez rencontrer Yves Vanderveken à l’occasion du séminaire des échanges en partenariat avec l’ACF.