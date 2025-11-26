Achille Lavoir Moderne Parisien Paris

Découvrez ACHILLE, un spectacle de récit et de musique qui mêle le mythe grec et la réalité, en empruntant aux matchs de boxe et aux concerts pour observer la construction d’une masculinité toxique.

ACHILLE est un concert-récit qui permet la rencontre de la légende et du fait divers. C’est la mythologie et toute la vérité, rien que la vérité. C’est le monde des hommes et le monde des dieux qui se rejoignent. C’est une réflexion sur la masculinité toxique et sa construction intime, sous la forme d’une histoire.

Achille, c’est le grand guerrier de la guerre de Troie, demi-dieu, invincible, ironiquement tué d’une flèche dans le talon. Achille, c’est l’oncle de l’auteur, pris par le mouvement d’un monde qui l’a écrasé toute sa vie, et mort par ambition.

Sur scène, un musicien, un comédien et un sac de frappe. Ils traversent deux histoires d’héroïsme et de violence en empruntant au concert, au match de boxe, au conte et au théâtre. A travers ce récit fondateur de vie, de mort et de virilité, l’auteur se propose de déposer les armes.

Venez découvrir ce spectacle!

Ecriture et mise en scène Samuel Garcia-Filhastre

Jeu Samuel Garcia-Filhastre et Martin Jaugey

Du mercredi 26 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 :

mercredi, vendredi

de 21h00 à 22h00

payant

Tarif plein | 22€

Tarif réduit | Étudiant·e, bénéficiaire d’allocations chômage, habitant·e du 18e, + de 65 ans | 15€

Tarif – de 26 ans | 10€

Tarif de groupe | À partir de 10 personnes | 10€

Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris