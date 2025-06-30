ACID ARAB – CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT Annemasse

samedi 31 janvier 2026.

ACID ARAB Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Acid Arab va inonder le dancefloor de son irrésistible mélange de musiques électroniques puissantes et de sonorités moyen-orientales !Le collectif franco-algérien fond les musiques orientales dans le beat électronique, marie la techno house à des sonorités arabes aux influences multiples. Il fait rimer gasba algérienne, transe anatolienne, dabkeh synthétique, raï bionique ou chants du Sahel avec la rugosité des machines et se joue des platines.Zar Electrik surpasse la fusion entre l’électro et les mélodies d’Afrique. Le trio franco-marocain a tout pour capter les foules dans son filet abrasif !

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74