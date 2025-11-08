ACID ARAB – DJ SET – CARGO DE NUIT Arles

ACID ARAB – DJ SET Début : 2025-11-08 à 21:00. Tarif : – euros.

Découvrez ACID ARAB en DJ set au CARGO ! Véritable phénomène de la scène électronique, ce duo franco-marocain mélange habilement acid, techno et sonorités orientales pour une expérience immersive et unique. Leur musique captivante vous transportera dans un voyage sonore intense, alliant rythmes hypnotiques et mélodies envoûtantes. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle où l’énergie et la créativité seront au rendez-vous.Préparez-vous à danser jusqu’au bout de la nuit !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13