Acid cyprine Saint-Amand-Montrond

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Tourbillon tragi-comique
Public à partir de 12 ans
Durée 1h15
Elles sont quatre sur scène, sans scaphandre particulier ni combinaison spatiale. Les voici pourtant embarquées sur une planète dont l’air se fait parfois rare, et où la main de l’homme a largement façonné le décor. Avec pour seules armes leur corps et l’art du clown, elles secouent les archétypes pour voir ce qui en tombe. Quitte à jongler avec les sujets brûlants, à exploser les limites, à dépasser les bornes, à se taper la tête contre des portes fermées et à inventer des issues de secours… Avec une jubilation contagieuse et une bonne dose d’auto dérision, ces quatre femmes s’emparent du quotidien pour mieux le décaler, et propagent peu à peu le virus d’un rire nécessaire. D’un rire qui secoue. 14 .
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
English :
Tragi-comic whirlwind
Audience aged 12 and up
Running time 1h15
German :
Tragisch-komischer Wirbelwind
Publikum ab 12 Jahren
Dauer 1h15
Italiano :
Vortice tragico-comico
Per un pubblico dai 12 anni in su
Durata 1h15
Espanol :
Torbellino trágico-cómico
Para mayores de 12 años
Duración 1h15
