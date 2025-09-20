Acid cyprine Saint-Amand-Montrond

Acid cyprine Saint-Amand-Montrond vendredi 13 février 2026.

Acid cyprine

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Tourbillon tragi-comique

Public à partir de 12 ans

Durée 1h15

Elles sont quatre sur scène, sans scaphandre particulier ni combinaison spatiale. Les voici pourtant embarquées sur une planète dont l’air se fait parfois rare, et où la main de l’homme a largement façonné le décor. Avec pour seules armes leur corps et l’art du clown, elles secouent les archétypes pour voir ce qui en tombe. Quitte à jongler avec les sujets brûlants, à exploser les limites, à dépasser les bornes, à se taper la tête contre des portes fermées et à inventer des issues de secours… Avec une jubilation contagieuse et une bonne dose d’auto dérision, ces quatre femmes s’emparent du quotidien pour mieux le décaler, et propagent peu à peu le virus d’un rire nécessaire. D’un rire qui secoue. 14 .

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

Tragi-comic whirlwind

Audience aged 12 and up

Running time 1h15

German :

Tragisch-komischer Wirbelwind

Publikum ab 12 Jahren

Dauer 1h15

Italiano :

Vortice tragico-comico

Per un pubblico dai 12 anni in su

Durata 1h15

Espanol :

Torbellino trágico-cómico

Para mayores de 12 años

Duración 1h15

