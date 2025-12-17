Acid Master #7 La Péniche Chalon-sur-Saône

Acid Master #7

La Péniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-01-17 21:00:00

fin : 2026-01-18 04:00:00

2026-01-17

C’est avec un grand plaisir que l’équipe d’Acid Concept Production revient poser ses platines dans sa salle préférée de Bourgogne-Franche-Comté pour une 7ème édition d’Acid Master qui s’annonce survoltée ! Prêts à faire trembler LaPéniche ?

OSD

Avec trente ans de carrière, OSD mêle house, techno et acid avec un groove constant. Ex-résident de l’An-Fer et directeur artistique du Contrast, il propose des sets éclectiques et énergiques.

Bartolomew

Collectionneur de 4000 vinyles, Bartolomew explore toute l’électronique mais excelle en HardTechno brute et hypnotique. Ses sets intenses, sans compromis, promettent une immersion totale jusqu’au bout de la nuit.

Alienduch

DJ phare de l’underground français depuis 1997, Alienduch livre des sets techno et acid intenses. Fondateur d’Acid Concept Production, il transforme chaque soirée en voyage sonore puissant et unique.

Ganez The Terrible (Live Set)

Figure mythique de la techno, Ganez enflamme clubs, raves et festivals depuis plus de 20 ans. Son live set délivre une énergie brute, une puissance underground et une signature sonore implacable.

Dotraky

Dotraky développe depuis 2010 une techno groovy et mélodique, capable de plonger le public en transe. Actif en festivals, clubs et livestreams, il crée également des événements numériques comme Virtual Rituals. .

La Péniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

