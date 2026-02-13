Acid Symphony Piano Acid Techno Buis-les-Baronnies

Acid Symphony Piano Acid Techno

Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Nima SARKECHIK, pianiste virtuose PANDIT-03 & GODESHA, Dj electro le récital classique ou l’Acid Tribe comme une cérémonie, un rituel qui célèbre un sacré libre et bienveillant. La soirée du 19 mars est une invitation à célébrer le partage et l’unité.

Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 55 61 95 67

English :

Nima SARKECHIK, virtuoso pianist PANDIT-03 & GODESHA, electro DJ: the classical recital or the Acid Tribe as a ceremony, a ritual that celebrates a free and benevolent sacred. The evening of March 19 is an invitation to celebrate sharing and unity.

