Acide Cyclic Maison du Haut Saint-Lothain 11 juillet 2025 19:30

Jura

Acide Cyclic Maison du Haut 8 Hameau Les Bordes Saint-Lothain Jura

Début : 2025-07-11 19:30:00

On a le plaisir d’accueillir Acide Cyclic, pour un concert déjanté à La Maison du Haut:)

Qu’est ce que c’est? un trio techno fanfare à vélo

Comme un élan musical qui viendrait couvrir le bruit des voitures, Acide cyclic débarque à bicyclette pour reprendre possession de l’asphalte.

Avec des morceaux d’inspiration balkanique, fanfaronnesque et technoïde, ce projet propose un set dansant et interactif (chorée, danses, chant avec le public).

Pour cela des percussions, une trompette, un flugabone, un saxophone et une clarinette pour ce groupe itinérant et déambulatoire.

Entrée gratuite, mais pensez à un peu de monnaie pour le chapeau des artistes !

On proposera également de la petite restauration et notre bar habituel

Début du concert autour de 20h.

Ouverture du bar et de la terrasse 18h30 Fermeture 23h

pensez bien à prendre une petite laine, on a la chance d’avoir un micro climat aux Bordes

Au plaisir de fêter avec vous ! .

