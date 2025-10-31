Acitivité en famille pour Halloween : visite-enquête au Père Lachaise Chapelle du cimetière de l’Est PARIS

Une enquête

Le commissaire, déjà présent sur les lieux, a besoin de votre aide pour mener l’enquête ! Cette énigme semble tourner autour d’un mystérieux livre…

Saurez-vous percer les secrets de cette sombre affaire ?

Le cimetière du Père Lachaise

Le cimetière du Père Lachaise est un véritable écrin de verdure au cœur de Paris. Plongez dans l’histoire fascinante de ce lieu emblématique, où mythe et réalité se mélangent. Parcourez ses allées ombragées à la recherche des tombes de personnes célèbres, guidé par le récit captivant du comédien. Ce lieu chargé d’histoire saura vous émerveiller!

Le calme du cimetière du Père Lachaise est troublée par la découverte du corps de Lina Galrène, retrouvé sans vie sur la tombe de Jean de La Fontaine. Partez sur la trace du coupable dans ce lieu mythique!

Le vendredi 31 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

payant

Adulte : 21€

Réduit : 20€

– 18 ans : 17€

Tout public.

Chapelle du cimetière de l’Est Cimetière du Père Lachaise 75020 PARIS

https://reservations.visites-spectacles.com/index.php?ev=NCsogl +33749403441 victoria@visites-spectacles.com