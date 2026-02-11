Aclimakathon Université Grenoble Alpes — Département Sciences Drôme Ardèche Valence
Aclimakathon

Université Grenoble Alpes — Département Sciences Drôme Ardèche
38 Rue Barthélémy de Laffemas
Valence Drôme
Début : 2026-03-06
Fin : 2026-03-08
Tarif : 5 EUR
L’environnement vous intéresse ? Rejoignez-nous le temps d’un weekend pour participer au Aclimakathon et relever en équipe, l’un des 12 défis qui ont été sélectionnés.
Université Grenoble Alpes — Département Sciences Drôme Ardèche 38 Rue Barthélémy de Laffemas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 42 48 02 contact@fondationevertea.org
Interested in the environment? Join us for a weekend to take part in the Aclimakathon and, as a team, meet one of the 12 challenges selected.
