Aclimakathon Université Grenoble Alpes — Département Sciences Drôme Ardèche Valence

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

L’environnement vous intéresse ? Rejoignez-nous le temps d’un weekend pour participer au Aclimakathon et relever en équipe, l’un des 12 défis qui ont été sélectionnés.

Université Grenoble Alpes — Département Sciences Drôme Ardèche 38 Rue Barthélémy de Laffemas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 42 48 02 contact@fondationevertea.org

English :

Interested in the environment? Join us for a weekend to take part in the Aclimakathon and, as a team, meet one of the 12 challenges selected.

