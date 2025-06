Acoustic Guitare Rendez-Vous Place André Routier Astaffort 5 juillet 2025 19:00

Lot-et-Garonne

Acoustic Guitare Rendez-Vous Place André Routier Music’Halle Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Rendez-vous à Astaffort pour Acoustic Guitare Folk Roads ! Deux guitaristes hors pair et une Frenchie blues à la voix bouleversante !

Dalila Azzouz-Laborde chant

Christian Laborde guitares, stompbox

Emmanuel Seguin-Pardiac guitares

Accueil à 19h avec un marché gourmand

Rendez-vous à Astaffort pour Acoustic Guitare Folk Roads !

Deux guitaristes hors pair et une Frenchie blues à la voix bouleversante !

Le trio Folk Roads réarrange à la manière folk unplugged des standards d’anthologie de chanteurs et groupes mythiques Scott McKenzie, Cat Stevens, Janis Joplin, Kansas, Creedence Clearwater Revival, The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Supertramp, Queen, Pink Floyd, The Police, Toto…

Un concert revival, du plairis à l’état pur !

Dalila Azzouz-Laborde chant

Christian Laborde guitares, stompbox

Emmanuel Seguin-Pardiac guitares

Accueil dès 19h avec un marché gourmand .

Place André Routier Music’Halle

Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astaffort.tourisme@gmail.com

English : Acoustic Guitare Rendez-Vous

Join us in Astaffort for Acoustic Guitare: Folk Roads! Two unrivalled guitarists and a bluesy Frenchie with a deeply moving voice!

Dalila Azzouz-Laborde: vocals

Christian Laborde: guitars, stompbox

Emmanuel Seguin-Pardiac: guitars

Welcome at 7pm with a gourmet market

German : Acoustic Guitare Rendez-Vous

Treffpunkt in Astaffort für Acoustic Guitare: Folk Roads! Zwei herausragende Gitarristen und eine Blues-Frenchie mit einer überwältigenden Stimme!

Dalila Azzouz-Laborde: Gesang

Christian Laborde: Gitarren, Stompbox

Emmanuel Seguin-Pardiac: Gitarren

Empfang um 19 Uhr mit einem Gourmetmarkt

Italiano :

Unitevi a noi ad Astaffort per Acoustic Guitare: Folk Roads! Due chitarristi eccezionali e una francese bluesy con una voce che vi farà commuovere!

Dalila Azzouz-Laborde: voce

Christian Laborde: chitarre, stompbox

Emmanuel Seguin-Pardiac: chitarra

Accoglienza alle 19.00 con un mercato gastronomico

Espanol : Acoustic Guitare Rendez-Vous

¡Únase a nosotros en Astaffort para Acoustic Guitare: Folk Roads! ¡Dos guitarristas excepcionales y una francesa de blues con una voz que te conmoverá!

Dalila Azzouz-Laborde: voz

Christian Laborde: guitarras, pedalera

Emmanuel Seguin-Pardiac: guitarras

Bienvenida a las 19:00 h con un mercado gastronómico

L’événement Acoustic Guitare Rendez-Vous Astaffort a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Destination Agen