ACOUSTIC TRAVEL débarque au Lémovice ! Le Lémovice Marennes-Hiers-Brouage
ACOUSTIC TRAVEL débarque au Lémovice ! Le Lémovice Marennes-Hiers-Brouage samedi 28 février 2026.
ACOUSTIC TRAVEL débarque au Lémovice !
Le Lémovice 3 Place des Halles Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28 00:00:00
Date(s) :
2026-02-28
ACOUSTIC TRAVEL débarque au Lémovice !
Un voyage musical tout en douceur, des reprises acoustiques, une ambiance conviviale et authentique…
Bref, la soirée parfaite pour finir la semaine en beauté
.
Le Lémovice 3 Place des Halles Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 25 09 18 lelemovice.marennes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ACOUSTIC TRAVEL arrives at Lemovice!
A gentle musical journey, acoustic covers and a friendly, authentic atmosphere?
in short, the perfect evening to end the week in style
L’événement ACOUSTIC TRAVEL débarque au Lémovice ! Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes