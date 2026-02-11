ACOUSTIC TRAVEL débarque au Lémovice ! Le Lémovice Marennes-Hiers-Brouage

ACOUSTIC TRAVEL débarque au Lémovice !

Le Lémovice 3 Place des Halles Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28 00:00:00

Date(s) :

2026-02-28

ACOUSTIC TRAVEL débarque au Lémovice !

Un voyage musical tout en douceur, des reprises acoustiques, une ambiance conviviale et authentique…

Bref, la soirée parfaite pour finir la semaine en beauté

.

Le Lémovice 3 Place des Halles Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 25 09 18 lelemovice.marennes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ACOUSTIC TRAVEL arrives at Lemovice!

A gentle musical journey, acoustic covers and a friendly, authentic atmosphere?

in short, the perfect evening to end the week in style

L’événement ACOUSTIC TRAVEL débarque au Lémovice ! Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes