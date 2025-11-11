Acqua Alta Adrien M & Claire B La Coupole Saint-Loubès

Acqua Alta Adrien M & Claire B

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès Gironde

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

C’est l’histoire d’une femme, un homme, une maison. Un quotidien absurde et cousu de discorde. Mais un jour de pluie, la vie chavire la montée des eaux engloutit la maison dans une mer d’encre. Acqua alta est un terme italien qui désigne le phénomène de forte montée des eaux à Venise. Dans cette fable numérique, tempêtes, pluies diluviennes et vents violents interagissent avec les danseurs et sont animés en direct. Un spectacle poétique où le réel et l’imaginaire coexistent (attention effets stroboscopiques à la fin). Le petit plus deux installations, en réalité augmentée et virtuelle, vous seront proposées à la médiathèque et dans le hall de la Coupole. .

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 67 06 culture@saint-loubes.fr

English : Acqua Alta Adrien M & Claire B

German : Acqua Alta Adrien M & Claire B

Italiano :

Espanol : Acqua Alta Adrien M & Claire B

L’événement Acqua Alta Adrien M & Claire B Saint-Loubès a été mis à jour le 2025-11-08 par OT de l’Entre-deux-Mers