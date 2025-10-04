A’crocs de la vallée du Thouet Thouars

Chaussée de Pommiers Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Compétition de Canicross à Thouars 4 et 5 octobre 2025

Venez vivre un moment sportif unique à la Chaussée de Pommiers (79100 Thouars) lors de la compétition de canicross organisée par la section canisport de l’UST Athlétisme. Cet événement, qui se déroulera sur deux jours, vous propose diverses courses adaptées à tous les niveaux et à tous les âges

* Canitrail 15,5 km

* Canicross 6,5 km

* Canicross Enfants

* Relais

Sur place, une buvette et un foodtruck seront à votre disposition pour vous restaurer et profiter de l’ambiance festive.

Que vous soyez participant ou spectateur, cet événement est l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir la discipline tout en profitant des magnifiques paysages de Thouars. Ne manquez pas cette expérience sportive en plein cœur de la nature ! .

Chaussée de Pommiers Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 87 72 25 usthouarsaise.cani@gmail.com

