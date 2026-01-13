Act in space Rennes Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 30 et 31 janvier Ille-et-Vilaine

ActInSpace est un hackathon international unique, dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat spatial.

Ouvert à des personnes de tous horizons, ActInSpace a pour objectif de développer l’esprit d’entrepreneuriat et de créer des liens entre les professionnels du secteur spatial et les citoyens en proposant aux équipes des défis à résoudre à partir de données spatiales et de technologies spatiales brevetées par le CNES et ses partenaires.

Vous souhaitez travailler à partir de technologies spatiales réelles, issues de brevets du CNES, de l’European Space Agency – ESA, d’Airbus ou de Thales Alenia Space ?

Pendant 48h, les participants relèveront des défis concrets autour de 4 grandes thématiques :

Développer des usages du spatial pour le quotidien : industrie, cybersécurité, production, défense, services innovants.

Imaginer le futur du spatial grâce à l’IA, à la data, à l’edge computing, aux satellites modulaires et aux nouvelles infrastructures.

Mettre les technologies spatiales au service de la planète et des grands enjeux sociétaux : environnement, santé publique, forêts, agriculture, observation de la Terre.

Explorer de nouvelles frontières : Lune, Mars, stations spatiales, énergie, robotique, logistique et bien-être des astronautes.

– Ouvert à tous : étudiants, entrepreneurs, développeurs, designers, chercheurs, experts du spatial, demandeurs d’emploi.

– Équipes de 2 à 5 personnes (inscription possible individuellement).

1179 avenue des Champs blancs, Cesson-Sévigné

30 & 31 janvier 2026

[https://actinspace.org/](https://actinspace.org/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T21:00:00.000+01:00

Cesson-Sévigné 1179 avenue des Champs blancs, Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



