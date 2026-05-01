Toul

ACT Radio Déclic 40 ans Soirée de lancement

146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :

2026-05-21

À l’occasion des 40 ans de l’ACT Radio Déclic, nous sommes heureux de vous inviter à célébrer cet anniversaire exceptionnel et à partager un moment festif placé sous le signe de la convivialité et des souvenirs.

Rejoignez-nous le 21 mai 2026 à L’Atelier, situé au 46 Rue Pierre-Aimé Bouge à Toul, de 17h à 19h.

Cette année anniversaire promet de belles surprises ! Les 40 ans de Radio Déclic seront rythmés par de nombreux événements, animations et temps forts qui vous permettront de vivre pleinement l’univers de la radio et de partager des moments uniques.

Pour plus de renseignement n’hésitez pas à nous contacter par mail.Tout public

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146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 90 90 contact@radiodeclic.fr

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English :

On the occasion of ACT Radio Déclic?s 40th anniversary, we are delighted to invite you to celebrate this exceptional anniversary and share a festive moment of conviviality and memories.

Join us on May 21, 2026 at L?Atelier, 46 Rue Pierre-Aimé Bouge, Toul, from 5pm to 7pm.

This anniversary year promises to be full of surprises! The 40th anniversary of Radio Déclic will be punctuated by a host of events, activities and highlights that will enable you to experience the world of radio to the full, and share some unique moments.

For more information, don’t hesitate to contact us by e-mail.

L’événement ACT Radio Déclic 40 ans Soirée de lancement Toul a été mis à jour le 2026-05-13 par MT TERRES TOULOISES