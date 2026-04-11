Acte 2 de l’Antre Tanique et Bruno Saclier Nérac
Acte 2 de l’Antre Tanique et Bruno Saclier Nérac samedi 11 avril 2026.
Nérac
Acte 2 de l’Antre Tanique et Bruno Saclier
Rue Marcadieu Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Pour la 2ème édition, l’Antre Tanique et le traiteur Bruno Saclier s’associent pour proposer un moment festif et convivial autour de mange-debout dans la rue Marcadieu. En famille ou entre amis, venez déguster de bons plats et produits du terroir accompagnés de vins de qualité, le tout au son des platines du DJ. Ambiance garantie!
De 11 à 18 heures. .
Rue Marcadieu Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 08 93
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English : Acte 2 de l’Antre Tanique et Bruno Saclier
L’événement Acte 2 de l’Antre Tanique et Bruno Saclier Nérac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret
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