ACTE – Chateau Espeyran Saint-Gilles, 24 mai 2025

Comme tous les ans, le château d’Espeyran, accueil le festival ACTE pour aborder le thème des alternatives environnementales afin de répondre aux bouleversements du climat et faire avancer la cause du vivant, de la biodiversité

Mais le festival, c’est un lieu également convivial et festif qui a proposé à son public des concerts, des spectacles, des séances bien-être, des animations, des expositions d’artistes et des balades nature.

VéloTANGO proposera aux visiteurs un test de vélo éléctrique

Chateau Espeyran château d’Espeyran ,30800 saint gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie

commune de saint gilles