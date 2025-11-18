Actemium ouvre ses portes aux Terminales MELEC Actemium Saint-Rémy Saint-Rémy-de-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T16:00:00+01:00
Fin : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T16:00:00+01:00
Actemium Saint-Rémy, entreprise du groupe VINCI Energies, participe à la Semaine de l’Industrie en accueillant les élèves de Terminale MELEC du Lycée Alphonse BENOIT de L’Isle Sur La Sorgue pour une après-midi immersive.
Au programme :
- Visite de notre atelier pour découvrir nos installations et nos méthodes de travail.
- Découverte du Bureau d’Études et de ses projets innovants.
- Échanges interactifs autour de nos métiers et des opportunités dans le secteur industriel.
Actemium Saint-Rémy conçoit, réalise et maintient les équipements de production pour ses clients industriels, avec un objectif clair : améliorer leur performance. Nos expertises couvrent l’électricité, l’automatisme et le contrôle-commande, dans des secteurs stratégiques tels que Oil & Gas, l’environnement et le nucléaire.
Actemium Saint-Rémy 2 Allée de Jonquerolles, 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Z.A de la Gare Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
