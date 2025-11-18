Actemium ouvre ses portes aux Terminales MELEC Actemium Saint-Rémy Saint-Rémy-de-Provence

Actemium ouvre ses portes aux Terminales MELEC Actemium Saint-Rémy Saint-Rémy-de-Provence mardi 18 novembre 2025.

Actemium ouvre ses portes aux Terminales MELEC Mardi 18 novembre, 14h00 Actemium Saint-Rémy Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T16:00:00+01:00

Actemium Saint-Rémy, entreprise du groupe VINCI Energies, participe à la Semaine de l’Industrie en accueillant les élèves de Terminale MELEC du Lycée Alphonse BENOIT de L’Isle Sur La Sorgue pour une après-midi immersive.

Au programme :

Visite de notre atelier pour découvrir nos installations et nos méthodes de travail.

Découverte du Bureau d’Études et de ses projets innovants.

Échanges interactifs autour de nos métiers et des opportunités dans le secteur industriel.

Actemium Saint-Rémy conçoit, réalise et maintient les équipements de production pour ses clients industriels, avec un objectif clair : améliorer leur performance. Nos expertises couvrent l’électricité, l’automatisme et le contrôle-commande, dans des secteurs stratégiques tels que Oil & Gas, l’environnement et le nucléaire.

Actemium Saint-Rémy 2 Allée de Jonquerolles, 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Z.A de la Gare Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Actemium Saint-Rémy accueille les Terminales MELEC pour une immersion dans l’électricité industrielle : visite de l’atelier, découverte du Bureau d’Études et échanges autour des métiers