Action Citoyenne et anti Black Friday à la Maison des Autres Modes Maison des Autres Modes Paris
Action Citoyenne et anti Black Friday à la Maison des Autres Modes Maison des Autres Modes Paris vendredi 28 novembre 2025.
A l’occasion du Black Friday, Arielle LEVY, Fondatrice UAMEP et Mathilde Pousseo du Collectif Éthique sur l’étiquette, vous invite à un afterwork pour échanger sur la pétition citoyenne lancée sur Change.Org « PARIS MERITE MIEUX QUE SHEIN » et imaginer ensemble des actions citoyennes.
Gratuit sur inscription https://my.weezevent.com/action-citoyenne-et-anti-black-friday
ONZE SAPE — Dans le 11e, la mode ne se jette plus, elle se réinvente ! Découvrez la programmation de la Maison des Autres Modes.
Le vendredi 28 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-28T19:00:00+01:00
fin : 2025-11-28T21:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-28T18:00:00+02:00_2025-11-28T20:00:00+02:00
Maison des Autres Modes 44 rue Saint Sabin 75011 Paris