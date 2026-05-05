Action Collective des agent-e-s de restauration scolaire : réalisation d’un livret ressource ( menus basés sur les approvisionnements locaux ), PETR Grand Libournais, Les Artigues-de-Lussac

Action Collective des agent-e-s de restauration scolaire : réalisation d’un livret ressource ( menus basés sur les approvisionnements locaux ) Lundi 8 juin, 16h30 PETR Grand Libournais Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T16:30:00+02:00 – 2026-06-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-08T16:30:00+02:00 – 2026-06-08T17:00:00+02:00

Dans le cadre de son PAT, le PETR du Grand Libournais anime un réseau d’agents de restauration. A l’occasion de cette Fête de l’agriculture et de l’Alimentation 2026, il s’agit pour chaque cantine volontaire de réaliser un menu composé d’un maximum d’ingrédients provenant de producteurs et d’artisans locaux, de prendre en photo chaque plats (avec si possible les étapes) et de partager la fiche recettes pour contribuer à un livret- ressource à destination des agents en resto’co du Grand Libournais.

PETR Grand Libournais 1 place Maurice Druon les Artigues de Lussac Les Artigues-de-Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pat@grandlibournais.eu »}]

Des menus en approvisionnements local de qualité ? réalisation d’un livret ressource à destinations des agents de Resto Co’ du Grand Libournais.

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